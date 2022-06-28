Автобус "Госпітальєрів" потрапив у моторошну ДТП: є загибла, багато поранених (фото)

Автобус зіткнувся з військовою вантажівкою

Автобус медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" потрапив у страшну ДТП.

Як повідомила у своєму Фейсбуку народний депутат України та доброволець батальйону Яна Зінкевич, автобус зіткнувся з військовим КРАЗом.

"Наше сонечко Австрійка, після 30 хв боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала пошкодження голови, несумісне життям. В останні роки вона проживала і мала сім’ю в Австрії, але за покликом серця повернулася в Україну, щоб рятувати поранених і за останні дні надала допомогу десяткам поранених", — написала Зінкевич.

Крім того, вона зазначила, що в аварії постраждав травматолог із позивним Корінф, якому довелося ампутувати кисть. Також зазначається, що анестезіолог Катя отримала тяжкі травми ніг.

Ще троє добровольців "Госпітальєрів" отримали травми середньої тяжкості.

Усіх постраждалих доправили до медичних закладів, де їм надається допомога.

"Зараз ми повинні провести в останній шлях наше сонечко Австрійку. І підтримати її сім’ю. Прощання та молебень проходитимуть у Михайлівському соборі в четвер о 12.30. Прощання на Байковому цвинтарі о 14.30", — додала Зінкевич.

Австрійка

Як повідомлялося раніше, у вівторок 28 червня стало відомо, що під час боїв у Харківській області отримав поранення співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.