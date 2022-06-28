Автобус "Госпитальеров" попал в жуткое ДТП: есть погибшая, много раненых (фото)

Автобус столкнулся с военным грузовиком

Автобус медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" попал в страшное ДТП.

Как сообщила в своем Фейсбук народный депутат Украины и доброволец батальона Яна Зинкевич, автобус столкнулся с военным КРАЗом.

"Наше солнышко Австрийка, после 30 мин борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое жизнью. В последние годы она проживала и имела семью в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых", — написала Зинкевич.

Кроме того она отметила, что в аварии пострадал травматолог с позывным Коринф, которому пришлось ампутировать кисть руки. Также отмечается, что анестезиолог Катя получила тяжелые травмы ног.

Еще три члена "Госпитальеров" получили травмы средней тяжести.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.

"Сейчас — мы должны провести в последний путь наше солнышко Австрийку. И поддержать ее семью. Прощание и молебен будут проходить в Михайловском соборе в четверг в 12.30. Прощание на Байковом кладбище в 14.30", — добавила Зинкевич.

Австрийка

Как сообщалось ранее, во вторник 28 июня стало известно, что во время боев в Харьковской области получил ранение сооснователь "Демократической сокыры" Юрий Гудыменко.