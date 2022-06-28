В боях под Харьковом ранили соучредителя "Демсокиры": подробности

Активист получил ранение во время артиллерийского обстрела

Основатель "Демократической сокиры" и украинский блогер Юрий Гудыменко получил ранения на фронте. По предварительным данным, активиста ранили вблизи Харькова днем ранее, 27 июня.

Информацию об этом подтвердила его супруга Наталья Смаглюк.

"Ранено вчера. Состояние уже стабильное. Чувство юмора и конечности сохранены. Сирко, он должен тебе жизнь. Я должна тебе вселенную", — написала жена Гудыменко.

Тем временем в "Демократической сокире" добавили, что Гудыменко получил ранение во время артиллерийского обстрела и сейчас находится в больнице.

"Вчера во время вражеского артиллерийского обстрела был ранен Юрий Гудыменко, младший сержант ВСУ и соучредитель Демократической сокиры. Сейчас Юрий находится в госпитале, его состояние стабильное. Спасибо побратимам, которые вывозили. Спасибо врачам, которые боролись за его жизнь, а всем врагам — гореть в аду", — написала пресс-служба общественной организации.

А волонтер и блогер Дана Яровая рассказала, что Гудыменко получил ранение во время боя вблизи Харькова. На данный момент его уже прооперировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время боевых действий на Востоке Украины ранение в голову получил украинский политик и журналист Маси Найем. Позже он пришел в себя и рассказал, что навсегда потерял один глаз, но больше переживает состояние своего друга, который до сих пор находится в коме.