На Оболони в Киеве авто снесло блокпост - машина вдребезги (фоторепортаж)

В Оболонском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель.

В пятницу, 5 августа, по улице Луговой мужчина за рулем автомобиля Mazda CX5 не справился с управлением и наехал на блокпост.

По предварительной информации, наиболее вероятной причиной аварии является значительное превышение скорости. Правоохранители сообщили, что в автомобиле был только водитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Люди, которые в это время находились на блокпосту, не пострадали.

В каком состоянии находился водитель, управляя "Маздой", пока нет информации. На месте ДТП работают правоохранители и спасатели.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

ДТП в Киеве

Авто влетело в блокпост

Причиной аварии, скорее всего, стало превышение скорости

На месте работают спасатели

Пострадал водитель

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, 4 августа в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля. В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка легковушки.

1 августа в Кривом Роге на перекрестке столкнулись грузовик и маршрутное такси, в результате чего пострадали 14 человек.