На Оболони в Киеве авто снесло блокпост - машина вдребезги (фоторепортаж)
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В Оболонском районе столицы произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель.
В пятницу, 5 августа, по улице Луговой мужчина за рулем автомобиля Mazda CX5 не справился с управлением и наехал на блокпост.
По предварительной информации, наиболее вероятной причиной аварии является значительное превышение скорости. Правоохранители сообщили, что в автомобиле был только водитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Люди, которые в это время находились на блокпосту, не пострадали.
В каком состоянии находился водитель, управляя "Маздой", пока нет информации. На месте ДТП работают правоохранители и спасатели.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Напомним, 4 августа в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля. В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка легковушки.
1 августа в Кривом Роге на перекрестке столкнулись грузовик и маршрутное такси, в результате чего пострадали 14 человек.