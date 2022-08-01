В Кривом Роге фура протаранила маршрутку: очень много пострадавших (фото, видео)

Один водитель "не заметил" другого

Утром в понедельник, 1 августа, в Кривом Роге на перекрестке столкнулись грузовик и маршрутное такси, вследствие чего пострадало 14 человек.

Фото и видео с места событий опубликовало местное издание "СВОИ. Кривой Рог".

Отмечается, что инцидент случился на перекрестке проспекта Металлургов и Никопольского шоссе, — там не работал светофор, и фура должна была пропустить 210-ю маршрутку, но не сделала этого, из-за чего транспортные средства столкнулись.

Место ДТП на карте Кривого Рога

В результате аварии пострадало 13 пассажиров и водитель автобуса, — всего на момент ДТП в салоне находилось 22 человека. Сколько пострадавших забрали в больницу, пока неизвестно.

Маршрутка двигалась по главной, но водитель фуры заявляет, что не заметил ее.

"Как такую машину можно не заметить?", — возмущается водитель автобуса.

Как видно по фото с места событий, грузовик практически не пострадал, в то время как у маршрутки полностью снесло передок:

Запчасти от маршрутки разлетелись по дороге

Переднюю часть транспортного средства смяло вдрызг

В салоне было 22 человека

Фура практически не пострадала

Как сообщал "Телеграф", накануне в Запорожье водитель BMW протаранил автомобили, после чего въехал в группу людей на обочине.