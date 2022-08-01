У Кривому Розі фура протаранила маршрутку: дуже багато постраждалих (фото, відео)

Один водій "не помітив" іншого

Вранці у понеділок, 1 серпня, у Кривому Розі на перехресті зіткнулися вантажівка та маршрутне таксі, внаслідок чого постраждало 14 людей.

Фото та відео з місця подій опублікувало місцеве видання "СВОЇ. Кривий Ріг".

Зазначається, що інцидент трапився на перехресті проспекту Металургів та Нікопольського шосе, — там не працював світлофор, і фура мала пропустити 210 маршрутку, але не зробила цього, через що транспортні засоби зіткнулися.

Місце ДТП на карті Кривого Рогу

Внаслідок аварії постраждало 13 пасажирів та водій автобуса — всього на момент ДТП у салоні перебувало 22 особи. Скільки постраждалих забрали до лікарні, наразі невідомо.

Маршрутка рухалася головною, але водій фури заявляє, що не помітив її.

"Як таку машину можна не помітити?" — обурюється водій автобуса.

Як видно з фото з місця подій, вантажівка практично не постраждала, у той час як у маршрутки повністю знесло передок:

Запчастини від маршрутки розлетілися по дорозі

Передню частину транспортного засобу зім’яло вщент

У салоні було 22 особи

Фура практично не постраждала

Як повідомляв "Телеграф", напередодні у Запоріжжі водій BMW протаранив автомобілі, після чого наїхав на групу людей на узбіччі.