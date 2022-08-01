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У Кривому Розі фура протаранила маршрутку: дуже багато постраждалих (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У ДТП у Кривому Розі 1 серпня постраждало 14 людей Новина оновлена 01 серпня 2022, 09:55
У ДТП у Кривому Розі 1 серпня постраждало 14 людей

Один водій "не помітив" іншого

Вранці у понеділок, 1 серпня, у Кривому Розі на перехресті зіткнулися вантажівка та маршрутне таксі, внаслідок чого постраждало 14 людей.

Фото та відео з місця подій опублікувало місцеве видання "СВОЇ. Кривий Ріг".

Зазначається, що інцидент трапився на перехресті проспекту Металургів та Нікопольського шосе, — там не працював світлофор, і фура мала пропустити 210 маршрутку, але не зробила цього, через що транспортні засоби зіткнулися.

Кривий Ріг перехрестя Металургів та Нікопольського шосе ДТП сьогодні
Місце ДТП на карті Кривого Рогу

Внаслідок аварії постраждало 13 пасажирів та водій автобуса — всього на момент ДТП у салоні перебувало 22 особи. Скільки постраждалих забрали до лікарні, наразі невідомо.

Маршрутка рухалася головною, але водій фури заявляє, що не помітив її.

"Як таку машину можна не помітити?" — обурюється водій автобуса.

Як видно з фото з місця подій, вантажівка практично не постраждала, у той час як у маршрутки повністю знесло передок:

Кривий Ріг ДТП сьогодні 01.08.2022
Запчастини від маршрутки розлетілися по дорозі
Кривий Ріг ДТП сьогодні 01.08.2022
Передню частину транспортного засобу зім’яло вщент
Кривий Ріг ДТП сьогодні 01.08.2022
У салоні було 22 особи
Кривий Ріг ДТП сьогодні 01.08.2022
Фура практично не постраждала

Як повідомляв "Телеграф", напередодні у Запоріжжі водій BMW протаранив автомобілі, після чого наїхав на групу людей на узбіччі.

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#ДТП #Кривий Ріг