Тройное ДТП в Киевской области: микроавтобус протаранил два автомобиля, есть пострадавшие (фото)

В результате ДТП травмы получили два человека

В Киевской области недалеко от села Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля. В результате аварии травмы получили водитель и пассажирка легковушки.

Как пишет издание OBOZREVATEL, ссылаюсь на собственные источники в правоохранительных органах Киевщины, обстоятельства и причины происшествия планируют установить следователи. А предварительно известно, что авария с участием трех транспортных средств произошла на трассе "Борисполь-Днепр".

ДТП в Киевской области при участии трех автомобилей

По данным, что удалось установить патрульным, микроавтобус марки Volkswagen, за рулем которого находился 38-летний водитель, протаранил два других автомобиля. По неизвестным причинам он выехал на "встречу", где влетел в легковушку, после чего его отбросило в микроавтобус марки Mercedes.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы разной степени тяжести получили 60-летний водитель ВАЗа, являющийся жителем села Рогозов, а также пассажирка легкового авто. Оба были госпитализированы в медицинское учреждение в Борисполе.

Последствия аварии в Киевской области

Также отмечается, что по данному факту в правоохранительных органах начали ряд проверок в рамках уголовного производства. Если вина водителя будет доказана, ему может грозить наказание в виде срока лишения свободы до трех лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из улиц Запорожья произошла ужасная авария, в результате которой один человек погиб, а еще пятеро были госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.