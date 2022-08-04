Потрійна ДТП на Київщині: мікроавтобус протаранив два автомобіля, є постраждалі (фото)

Унаслідок ДТП травми отримали двоє людей

У Київської області неподалік села Городище трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів та легкового автомобіля. В результаті аварії травм зазнали керманич та пасажирка легковика.

Як пише видання OBOZREVATEL, посилаюсь на власні джерела у правоохоронних органах Київщини, обставини та причини пригоди згодом планують встановити слідчі. Натомість попередньо відомо, що аварія за участі трьох транспортних засобів відбулась на трасі "Бориспіль-Дніпро".

ДТП на Київщині за участі трьох автомобілей

За даними, які вдалося встановити патрульним, мікроавтобус марки Volkswagen, за кермом якого перебував 38-річний водій, протаранив два інших автомобілі. З невідомих наразі причин він виїхав на "зустрічку", де влетів у легковик, після чого його відкинуло у мікроавтобус марки Mercedes.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеню тяжкості отримали 60-річний водій ВАЗа, який є жителем села Рогозов, а також пасажирка легкового авто. Обох було госпіталізовано до медичного закладу у Борисполі.

Наслідки аварії на Київщині

Також зазначається, що наразі за вказаним фактом у правоохоронних органах розпочали низку перевірок у рамках кримінального провадження. Якщо провина водія буде доведена, йому може загрожувати покарання у вигляді строку позбавлення волі до трьох років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з вулиць Запоріжжя трапилася жахлива аварія, в результаті котрої одна людина загинула, а ще п'ятеро — були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.