В Киеве неуправляемый автомобиль на большой скорости чуть не протаранил АЗС (фоторепортаж)

Стелла с ценниками на горючее АЗС спасла персонал и клиентов заправки от тарана неуправляемого авто в Киеве

В Киеве произошла очередная автомобильная авария с тараном автомобиля придорожных конструкций. Если в прошлый раз автомобиль протаранил блокпост, то на этот раз "целью" стала АЗС, которую "закрыла собой" стела с ценниками.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места происшествия на Наддипрянском шоссе в понедельник, 8 августа, вечером.

Предварительно известно, что двигавшийся в направлении моста имени Патона водитель Фольксвагена потерял контроль за передвижением и авто помчалось на стелу с ценниками.

Она и остановила дальнейшее передвижение неуправляемого автомобиля, по траектории движения которого дальше как раз и находилась АЗС.

Это спасло персонал заправки и его клиентов.

Обошлось без взрывов и пожара, однако удар был мощным и авто ремонту не подлежит, а фрагменты машины разлетелись во все стороны.

Аккумулятор, например, оказался где-то в полусотне метров от авто.

Водитель автомобиля был госпитализирован. Информации о его состоянии пока нет.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось, 4 августа в Киевской области недалеко от села Городище произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля с пострадавшими.