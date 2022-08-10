Заправлять бак авто по полной – почему лучше этого не делать

Водителям объяснили, почему не стоит заправлять авто "до полного"

Получили зарплату и хотите "забить" бак авто по полной, чтобы долгое время не пришлось беспокоиться за количество горючего в машине? Не стоит, ведь, по мнению опытных водителей, такая "экономия" времени может лишь повредить вашему четырехколесному другу и привести к его поломке.

Как пишет "Мета", во время заправки на АЗС, довольно часто водители ожидают момента, когда пистолет, подающий топливо в бак, буквально "выстреливает" после срабатывания защитной системы. Однако после этого они все равно пытаются долить хотя бы еще немного горючего, удерживая спусковой крючок. Это автомобилю только вредит.

По словам опытных автомобилистов, пистолет может "выстреливать" только в двух случаях: когда бак полностью забит или когда топливо было залито на оговоренную заранее сумму. Когда вы заправляете бак на полную, система срабатывает исключительно тогда, когда уровень горючего достигает установленного на пистолете специального датчика. Так что после "выстреливания", как правило, многие водители продолжают держать пистолет, надеясь, что немного топлива получится налить впрок. Этого лучше не делать, потому что такая, как казалось бы на первый взгляд экономия, может повлечь за собой существенные финансовые затраты в дальнейшем.

Полный бак вредит — почему

Желание заправить автомобиль до конца, особенно негативно может сказаться на машинах современного производства и спровоцировать потребность в серьезном ремонте. Это происходит из-за того, что они оснащены особой системой, не позволяющей особой системе, не дающей парам топлива возможности испаряться из бака, проникая в другие места.

Так что при условии, что вы оставляете топливо до максимально возможного объема, оно может появиться в тех местах, где ему находиться не следует. Такое спровоцированное вашими действиями появление может спровоцировать появление различных неисправностей, на которые потом придется выложить значительные суммы.

Читайте также: Категория Транспорт Адская жара: что в автомобиле может сломаться первым из-за перегрева Высокие летние температуры лишь увеличивают возможность появления проблем с машиной

Также стоит отметить, что чем больше груза везет автомобиль, тем больше он тратит горючего. Лучше убрать из багажника ненужные вещи, которые почему возят многие водители. В общем, не стоит заправлять свой автомобиль к краям, и бросать его на палящем солнце, не будучи уверенным в исправности топливной системы.

Ранее "Телеграф" сообщал, как подготовить авто на продажу и какие нюансы нужно улучшить, чтобы не сбавлять его стоимость.

Также напомним, почему нельзя оставлять автомобиль без движения на длительное время.