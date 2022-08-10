Заправляти бак авто на повну - чому краще цього не робити

Водіям пояснили, чому не варто заправляти авто "до повного"

Отримали зарплатню і хочете "забити" бак авто на повну, аби тривалий час не довелося непокоїтися за кількість пального в машині? Не варто, адже на думку досвідчених водіїв, така "економія" часу може лише зашкодити вашому чотириколісному другові та привести до його поломки.

Як пише видання "Мета", під час заправки на АЗС, доволі часто водії очікують моменту, коли пістолет, який подає паливо до баку, буквально "вистрілює" після спрацювання захисної системи. Проте, після цього, вони все одно намагаються долити хоча б ще трохи пального, утримуючи спусковий гачок. Це автомобілю лише шкодить.

За словами досвідчених автомобілістів, пістолет може "вистрілювати" лише у двох випадках: коли бак повністю забитий або коли палива було залито на обумовлену заздалегідь суму. Коли ж ви заправляєте бак на повну, система спрацьовує виключно тоді, коли рівень пального досягає встановленого на пістолеті спеціального датчика. Тож після "вистрілювання", як правило, чимало водіїв продовжують тримати пістолет, сподіваючись, що трохи палива вийде налити про запас. Цього краще не робити, бо така, як здавалось би на перший погляд економія, може потягнути за собою суттєві фінансові витрати у подальшому.

Повний бак шкодить — чому

Бажання заправити автомобіль до кінця, особливо негативно може позначитися на автівках сучасного виробництва та спровокувати потребу у серйозному ремонті. Це відбувається через те, що вони оснащені особливою системою, котра не дає можливості особлива система, котра не дає парам палива можливості випаровуватися з бака, проникаючи в інші місця.

Тож при умові, що ви залишаєте паливо до максимально можливого обсягу, то воно може з'явитися в тих місцях, де йому перебувати не слід. Така спровокована вашими діями поява може спровокувати появу різних несправностей, на які потім доведеться викласти значні суми.

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Також варто зазначити, що чим більше вантажу везе автомобіль, тим більше він витрачає пального. Краще прибрати з багажника непотрібні речі, які чомусь возять багато водіїв. Загалом, не варто заправляти свій автомобіль до країв, і кидати його на пекучому сонці, не будучи впевненим у справності паливної системи.

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