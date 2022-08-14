Готуй машину з літа: п’ять речей, які водіям варто перевірити до осені

Обов’язково перевірте, який рівень вологості у вашому авто — це важливо в холодну пору року

До закінчення календарного літа залишилося два тижні, а це означає, що незабаром погодні умови зміняться на менш сприятливі. Особливо важливим це є для водіїв, які постійно перебувають за кермом. Як не потрапити в аварію на дорозі ми вже розповідали, а сьогодні підкажемо, які п’ять пунктів варто обов’язково перевірити, поки в гості не прийшла осінь.

Необхідні підказки для водіїв розмістив портал Avto-blog. Фахівці зазначають, що огляд вимагає як зовнішній вигляд автомобіля, так і його технічне "начиння". То що ж саме слід піддати перевірці?

Кузов та лакофарбове покриття

Після літніх сухих доріг нерідко на кузові автомобіля можна помітити деякі механічні ушкодження, подряпини та сколи. Їх можна швидко видалити спеціальним олівцем або додатковим фарбуванням. Це варто зробити, щоб убезпечити вашу машину восени та взимку від появи додаткового іржавого нальоту на місці тих самих пошкоджень. Досвідчені водії стверджують, що від таких дрібниць кузов можна початково захистити, якщо покрити його твердим воском.

Рівень вологості у салоні

Осінь — сезон дощів, тому подбайте про те, щоб це не завдавало додаткових незручностей вам, як водію. Щоб не накопичувалася волога, використовуйте гумові або силіконові килимки замість тканинних. Якщо такої можливості немає, обов’язково слідкуйте, щоб оббивка підлоги в авто не промокала. Інакше невдовзі можете зіткнутися з корозією днища машини. Також зверніть увагу на роботу електрообігріву зовнішніх та заднього дзеркал. Непогано буде й протестувати пічку: на випадок, коли вона раптом забилася пилом за час спекотного літа.

Шини та диски

Зверніть увагу, що восени температури на вулиці можуть змінюватись на 17-20 градусів. Такий перепад впливає на тиск усередині шин, тому регулярно перевіряйте їхню життєздатність до моменту, коли доведеться "перевзуватися" на зиму. До речі, саме перед осіннім сезоном варто підфарбувати всі подряпини та сколи на дисках авто – взимку вам просто не захочеться з цим возитися.

"Двірники"

Влітку дощі теж часте явище, проте все ж осінь багатша на такий вид опадів. Не полінуйтеся перевірити, як працюють ваші "двірники", головне завдання яких очищення лобового скла. Важливо, щоб вони не смикали і не видавали зайвих звуків. Можливо, вам доведеться змастити нутрощі очисного механізму. Також скло можна обробити спеціальним складом "антидощ", який продається в автомобільних салонах — так з водою буде справитися значно легше.

Акумулятор та фари

Загальний огляд "нутрощів" автомобіля не завадить. Погляньте на високовольтні дроти — щоб вони не були ущільнені або всі покриті тріщинами. Не пропустіть і акумулятор: його варто перевірити, щоб він не підвів вас у невідповідний момент. Обов’язково огляньте фари, щоб у них не було раптово якоїсь рідини, що накопичилася — надалі вона може вплинути на окислення контактів і виведення важливого технічного обладнання з ладу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які шість ознак демонструють, що вашому автомобілю час на заслужений відпочинок.

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