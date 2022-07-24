Розводи від двірників на лобовому склі: чому з’являються і як позбутися

Найчастіше проблема криється в маленькій детальці очисної конструкції

Влітку автомобілі брудняться чи не найчастіше — це і пил, і бруд після злив, і багато інших природних забруднювачів. Не дивно, що миття машини під час спеки є справжньою наукою. Як і спроба розібратися, чому двірники на лобовому склі можуть залишати видимі розводи.

Більш детально про цю причину та її справжню проблему розповість "Телеграф", посилаючись на ресурс Avto-blog. Фахівці просять водіїв не бігти, стрімголов, за новими щітками для очисників, а уважніше оглянути конструкцію двірників.

Іноді справа справді стосується якості чи зношеності самих щіток, які прибирають бруд зі скла. Однак частіше проблема криється в іншій частині механізму, адже навіть після "оновлення" розводи залишаються.

Справа в тому, що під тиском різних факторів пружина щіткотримача може ослабнути. В результаті щітки недостатньо сильно притискаються до лобового скла, не просто забираючи бруд, а розмазуючи його, залишаючи помітні сліди.

Варіантів виправити проблему є два:

замінити стару розтягнуту пружину на нову;

спробувати вкоротити стару пружину, обрізавши їй 1-2 витки.

Якщо проблему не вдалося усунути самостійно, зверніться на СТО, можливо, проблема криється в якомусь іншому місці.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що слід робити, якщо ви виявили під своїм авто витік будь-якої з рідин, і як зрозуміти, що саме зламалося.

Також ми розповідали, що саме з "нутрощів" автомобіля може зламатися першим під впливом високих літніх температур.