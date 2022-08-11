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Нельзя возвращать НДС на топливо – эксперт рассказал, что ждет рынок в противном случае

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Никита Синицин Никита Синицин
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Государству предлагают вернуть акциз на топливо, но не НДС
Государству предлагают вернуть акциз на топливо, но не НДС

Почему нельзя возвращать НДС, но какой налог лучше ввести и как это повлияет на рынок топлива

В то время как власти обдумывают как лучше ввести механизм по возврату акциза и НДС на топливо, отмененных весной, эксперты предупреждают об опрометчивости этого шага.

Так, директор консалтинговой компании "Группа А-95" Сергей Куюн считает, что в идее государства возврата налогов на горючее в целом нет ничего страшного, тем более в условиях войны, когда оружие нужно и многое другое.

Главное – найти правильный механизм возврата подобных налогов, причем по его мнению это ни в коем случае не должен быть налог на добавленную стоимость с топлива.

"Мы еще никогда столько НДС не платили, оптимизировать его просто невыгодно, проще заплатить, сказал мне вчера владелец небольшой сети АЗС. Навести порядок на тысячах точек продажи горючего, проконтролировать кассовую дисциплину, выдачу и подлинность чеков, перекрыть каналы фиктивной продажи нефтепродуктов – эта задача была нереальна для налоговой и до войны, а сейчас и подавно" — объясняет почему возвращать НДС на бензин нельзя, Сергей Куюн.

Поэтому эксперт предлагает искать другие компенсаторы, например, акциз, которое государство научилось неплохо администрировать. Акцизы собирают на границе и производствах – это десятки, а не тысячи точек, что значительно легче, подчеркивает Куюн.

По оценкам экспертов если налоги все же вернут, цены на топливо могут вырасти на 5-10 гривен на каждом литре.

Теги:
#Бензин #НДС #Топливо #АЗС