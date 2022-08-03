Топливо может подорожать на 10 гривен – что может сделать Рада, из-за чего топливо снова подорожает

Цена бензина может превысить 50, а дизеля — 60 гривен за литр, если нардепы примут решение

Если Верховная Рада примет решение о полном возврате акциза на топлива, бензин в Украине может подорожать на 9,5 гривен за литр, а дизель на 6 гривен. В случае же если парламентарии решат вернуть акциз частично, подорожание будет в 2 раза меньшим.

Об этом в эфире программы "Орестократия", шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара, заявил руководитель сети АЗС "WOG" Андрей Пивоварский.

По его словам довольно тяжело давать долгосрочный прогноз на среднюю цену топлива на август, поскольку существуют много факторов, влияющих на будущую цену топлива. В частности, если Верховная Рада Украины решит вернуть отмененный в апреле акциз на топливо, только одно уже поднимет цену на топливо – на 9,5 гривен за литр для бензина и на 6 гривен за литр для дизельного топлива. правда тут останется вопрос тарифов на доставку топлива из Европы.

"Я думаю, что Верховная Рада и Кабмин не будут возвращать довоенный акциз, если будут возвращать акциз на уровне 100 евро, то дизельное топливо и бензин могут подорожать примерно на 4-5 гривен за литр, но возможно и меньше", — предполагает Андрей Пивоварский.

Тем временем в начале августа цена автогаза в Украине составляет около 27 гривен за литр, бензина – 49 гривен и дизеля – 53 гривны.