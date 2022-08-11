Не можна повертати ПДВ на паливо — експерт розповів, що чекає ринок в іншому випадку

Чому не можна повертати ПДВ, але який податок краще запровадити та як це вплине на ринок палива

У той час як влада обмірковує як краще ввести механізм повернення акцизу та ПДВ на паливо, скасованих навесні, експерти попереджають про необачність цього кроку.

Так, директор консалтингової компанії "Група А-95" Сергій Куюн вважає, що в ідеї держави повернення податків на пальне загалом немає нічого страшного, тим більше в умовах війни, коли зброя потрібна як і багато іншого.

Головне – знайти правильний механізм повернення подібних податків, причому, на його думку, це в жодному разі не повинен бути податок на додану вартість з палива.

"Ми ще ніколи стільки ПДВ не платили, оптимізувати його просто невигідно, простіше заплатити, сказав мені вчора власник невеликої мережі АЗС. Навести лад на тисячах точок продажу пального, проконтролювати касову дисципліну, видачу та справжність чеків, перекрити канали фіктивного продажу нафтопродуктів — було нереально для податкової і до війни, а зараз тим більше" — пояснює чому повертати ПДВ на бензин не можна, Сергій Куюн.

Тому експерт пропонує шукати інші компенсатори, наприклад, акциз, який держава навчилася непогано адмініструвати. Акцизи збирають на кордоні та виробництвах – це десятки, а не тисячі точок, що значно легше, наголошує Куюн.

За оцінками експертів, якщо податки все ж таки повернуть, ціни на пальне можуть зрости на 5-10 гривень на кожному літрі.