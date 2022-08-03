Паливо може подорожчати на 10 гривень – що може зробити Рада, через що паливо знову подорожчає

Ціна бензину може перевищити 50, а дизеля — 60 гривень за літр, якщо нардепи ухвалять рішення

Якщо Верховна Рада ухвалить рішення щодо повного повернення акцизу на паливо, бензин в Україні може подорожчати на 9,5 гривень за літр, а дизель на 6 гривень. Якщо ж парламентарі вирішать повернути акциз частково, подорожчання буде вдвічі меншим.

Про це в ефірі програми " Орестократія ", шеф-редактора видання OBOZREVATEL Ореста Сохара, заявив керівник мережі АЗС "WOG" Андрій Пивоварський.

За його словами, досить важко давати довгостроковий прогноз на середню ціну палива на серпень, оскільки існують багато факторів, що впливають на майбутню ціну палива. Зокрема, якщо Верховна Рада України вирішить повернути скасований у квітні акциз на пальне, лише одне це вже підніме ціну на пальне – на 9,5 гривень за літр для бензину та на 6 гривень за літр для дизельного палива. Щоправда, тут залишиться питання тарифів на доставку палива з Європи.

"Я думаю, що Верховна Рада та Кабмін не повертатимуть довоєнний акциз, якщо повертатимуть акциз на рівні 100 євро, то дизельне паливо та бензин можуть подорожчати приблизно на 4-5 гривень за літр, але можливо і менше", — припускає Андрій Пивоварський. .

Тим часом на початку серпня ціна автогазу в Україні становить близько 27 гривень за літр, бензину – 49 гривень та дизелю – 53 гривні.