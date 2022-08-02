Ціна на пальне в серпні – з якими цінами України входить в останній літній місяць

Ціна на пальне у липні значно змінилася

У той час як на паливному ринку склалася неоднозначна ситуація, через зростання курсу долара паливу прогнозують і зростання цін до 60-70 гривень, і навпаки, падіння чи стабілізацію реальні показники ринку за липень показують падіння цін.

Про це повідомляє сайт enkorr.ua, за даними якого за місяць, з 1 липня до 1 серпня, автогаз в Україні подешевшав у середньому на 25% або 10,4 грн – до 29 гривень за літр.

Залежно від мережі АЗС, ціна на автогаз в Україні впала на 8,5-16,5 гривень, тож найдешевший автогаз сьогодні продається на мережі "Авантаж 7", на яких він коштує 26,95 гривень за літр. При цьому максимальна ціна автогазу в Україні сьогодні – 30,5 гривні за літр у мережі SOCAR.

Щодо бензину, то він у липні також падав у ціні, зокрема, компанія "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) знизила ціни на бензин на 1 грн/л та дизельне паливо — на 2 грн/л.

Зокрема, бензин марки А-92 подешевшав до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, преміальна марка А-95 – до 49,50 грн/л, та ДП – до 53,00 грн/л. л.

Тим часом в Україні поменшало бензину АІ-92 і фальшивого, що експерти оцінюють як хороший показник для ринку.