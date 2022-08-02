Цена на топливо в августе - с какими ценами Украины входит в последний летний месяц

Цена на топливо в июле значительно изменилось

В то время как на топливном рынке сложилась неоднозначная сиутация, из-за роста курса доллара топливу прогнозируют и рост цен до 60-70 гривен, и напротив, падение или стабилизацию, реальные показатели рынка за июль показывают падение цен.

Об этом сообщает сайт enkorr.ua, по данным которого за месяц, с 1 июля по 1 августа, автогаз в Украине подешевел в среднем на 25% или 10,4 грн – до 29 гривен за литр.

В зависимости от сети АЗС, цена на автогаз в Украине упала на 8,5-16,5 гривен, так что самый дешевый автогаз сегодня продается на сети "Авантаж 7", на которых он стоит 26,95 гривен за литр. При этом максимальная цена автогаза в Украине сегодня – 30,5 гривен за литр в сети SOCAR.

Что до бензина, то он в июле также падал в цене, в частности, компания "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнефть" и др. – всего 1 540 станций) снизила цены на бензин на 1 грн/л и дизельное топливо — на 2 грн/л.

В частности, бензин марки А-92 подешевел до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, премиальная марка А-95 – до 49,50 грн/л, и ДТ – до 53,00 грн/л.

Тем временем в Украине стало меньше бензина АИ-92 и фальшивого, что эксперты оценивают как хороший показатель для рынка.