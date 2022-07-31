Будет ли топливо по 70 гривен – какие факторы влияют на его цену в Украине

Цена топлива в Украине крайне плохо прогнозируема из-за множества факторов влияющих на нее

В последнюю неделю июля, несмотря на рост официального курса доллара от НБУ, оптовые цены на топливо в Украине пошли вниз. Так, примерно на 5-6 гривен за литр упала оптовая цена бензина и дизельного топлива, а автогаз не только потерял более 3 гривен в опте, но и уступил более чем гривну в розничной цене на АЗС.

По мнению экспертов это произошло из-за профицита топлива на украинском рынке – многие импортеры ввезли его с запасом еще по старым ценам, в которых курс доллара был всего 29,25 грн.

В то же время многие эксперты прогнозируют рост топлива после того, как эти запасы кончатся и придется покупать топливо уже по новому курсу. Так, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что бензин будет стоить по 56-57 грн/литр, а дизтопливо под 65 грн.

По словам директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова цена дизельного топлива может вырасти даже до 70 гривен и больше за литр.

В то же время директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук считает, что цена бензина и дизтоплива может вырасти, но вряд ли намного, но точнее это будет известно в августе.

Директор в "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн полагает, что резкого скачка цен удастся избежать, если импортеры согласятся довольствоваться меньшей прибылью, которую они закладывают в цену топлива при его продаже в Украине.

Тем временем в мире начала расти цена на нефть, что также может отразиться на стоимости топлива в Украине.