Топливо может снова подорожать и дело не в курсе доллара

Из-за плохой внешней конъюнктуры топливо в Украине может вырасти в цене

В мире продолжают расти цены на нефть марки Brent, которые на лондонской бирже ICE Futures на 8:10 в четверг, 28 июля, составляли 107,37 долларов за баррель, что на $0,75 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Об этом сообщает сайт enkorr.ua, добавляя, что в сравнении со средой "черное золото" подорожало более чем на 2 доллара за баррель.

Цены продолжили расти после заявления о снижении запасов энергоносителей в США. Так, согласно докладу Министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина — на 3,3 млн баррелей, дистиллятов — на 784 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина – на 1 млн баррелей, дистиллятов – на 500 тыс. баррелей. Так, аналитик Мэтт Смит, отметил что вырос спрос на автомобильное топливо, что и привело к падению его запасов.

Поскольку все топливо в Украине является импортным, рост мировых цен на нефть может привести к очередному росту цен на бензин и дизельное топливо в Украине из-за подорожания отпускных цен для украинских импортеров топлива.

По словам директора в "Консалтинговая группа А-95" Сергея Куюна снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле, может способствовать стабилизации цен на топливо в Украине после роста курса доллара.

По версии ряда экспертов после роста курса доллара цена на топливо в Украине может вырасти до 60-65 гривен.