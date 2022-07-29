Паливо може знову подорожчати і справа не в курсі долара

Через погану зовнішню кон’юнктуру паливо в Україні може зрости в ціні

У світі продовжують зростати ціни на нафту марки Brent, які на лондонській біржі ICE Futures на 8:10 у четвер, 28 липня, становили 107,37 доларів за барель, що на $0,75 (0,7%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Про це повідомляє сайт enkorr.ua, додаючи, що порівняно із середою, "чорне золото" подорожчало більш ніж на 2 долари за барель.

Ціни продовжили зростати після заяви про зниження запасів енергоносіїв у США. Так, згідно з доповіддю Міністерства енергетики США, опублікованій у середу, запаси нафти в країні минулого тижня впали на 4,52 млн. барелів, бензину — на 3,3 млн. барелів, дистилятів — на 784 тис. барелів.

Аналітики, опитані агентством Bloomberg, в середньому очікували зниження запасів нафти на 1,5 млн. барелів, бензину — на 1 млн. барелів, дистилятів — на 500 тис. барелів. Так, аналітик Метт Сміт зазначив, що зріс попит на автомобільне паливо, що і призвело до падіння його запасів.

Оскільки все паливо в Україні є імпортним, зростання світових нафтових цін може призвести до чергового зростання цін на бензин і дизельне паливо в Україні через подорожчання відпускних цін для українських імпортерів палива.

За словами директора в "Консалтинговій групі А-95" Сергія Куюна, зниження світових цін на нафту та нафтопродукти, яке спостерігається в липні, може сприяти стабілізації цін на пальне в Україні після зростання курсу долара.

За версією низки експертів після зростання курсу долара ціна на пальне в Україні може зрости до 60-65 гривень.