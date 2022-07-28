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Автогаз дешевшає, а бензин та дизель можуть злетіти до 60-65 гривень – що відбувається на паливному ринку України

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Микита Синицін Микита Синицін
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Паливу прогнозують різке подорожчання
Паливу прогнозують різке подорожчання

Експерти сперечаються, чи буде ціна на пальне колишня, чи злетить вище 60 гривень

Після зростання на 25% офіційного курсу долара лунають суперечливі прогнози щодо можливого зростання цін на пальне. Так, роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 27 липня 2022 року, порівняно з попереднім торговим днем, не змінилися. Автогаз подешевшав ще на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95". За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,5 гривні за літр, на дизельне паливо — 55,45 гривні за літр, на автогаз — 29,44 гривні за літр.

Директор у "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн вважає, що поточні ціни на заправках можуть утриматися без підвищення. Цьому сприятиме і зниження світових цін на нафту та нафтопродукти, яке спостерігається у липні.

Водночас, як заявив в ефірі каналу Еспресо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін варто чекати зростання цін на паливо.

"У нас було закуплено досить великі обсяги палива за курсом 29,25/$. Ми сьогодні бачимо на заправках 50 грн за літр А-95 і десь 57 грн за дизпаливо. Це залишки купленого по 29.25/$", — додав він. .

За словами експерта, коли ці запаси буде вичерпано – нафтові трейдери підвищуватимуть ціну на заправках і коли вони почнуть закуповувати по 36,3 грн за долар, бензин буде по 56-57 грн/літр, а дизпаливо під 65 грн.

На думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного палива може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.

Теги:
#Бензин #Паливо #АЗС #Зростання цін #Дизельне паливо