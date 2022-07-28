Автогаз дешевеет, а бензин и дизель могут взлететь до 60-65 гривен – что происходит на топливном рынке Украины

Эксперты спорят, будет ли цена на топливо прежняя или взлетит выше 60 гривен

После роста на 25% официального курса доллара раздаются противоречивые прогнозы касательно возможного роста цен на топливо. Так, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 июля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел еще на 50 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95". По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,5 гривен за литр, на дизельное топливо — 55,45 гривен за литр, на автогаз — 29,44 гривен за литр.

Директор в "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн считает, что текущие цены на заправках могут удержаться без повышения. Этому будет способствовать и снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, которое наблюдается в июле.

В то же время как заявил в эфире канала Еспрессо исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин стоит ждать роста цен на топливо.

"У нас были закуплены достаточно большие объемы топлива по курсу 29,25/$. Мы сегодня видим на заправках 50 грн за литр А-95 и где-то 57 грн за дизтопливо. Это остатки купленного по 29.25/$", — добавил он.

По словам эксперта, когда эти запасы будут исчерпаны – нефтяные трейдеры будут повышать цену на заправках и когда они начнут закупать по 36,3 грн за доллар, бензин будет по 56-57 грн/литр, а дизтопливо под 65 грн.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова цена дизельного топлива может вырасти даже до 70 гривен и больше за литр.