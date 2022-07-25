Свыше 70 гривен за литр дизеля – каким будет цена топлива с новым курсом доллара

Будет ли дизельное топливо стоить больше 70 гривен — прогнозы экспертов

После того как в четверг, 21 июля, НБУ поднял официальный курс доллара до 36,56 грн, а наличная валюта выросла еще больше, эксперты предупредили о возможном росте цен на бензин и дизельное топливо. Даже автогаз может вырасти в цене.

Директор в "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что сжиженный газ может стабилизироваться на цене в 30 грн за литр, дизтопливо будет стоить 60-63 гривны, бензин в пределах 55-57 гривен. При этом на 10-12 гривен выросли оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

Впрочем, по мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова цена дизельного топлива может вырасти даже до 70 гривен и больше за литр.

"Вероятнее всего, украинские власти попытаются за счет девальвации гривны хотя бы частично закрыть дефицит госбюджета-2022, а также помочь экспортерам. Но традиционно за всё это заплатит население, т.к. вслед за курсом валюты взлетят и цены на импортные товары, в частности, резкое ослабление гривны приведет к росту цен на топливо", — объяснил вероятность скачка цен на топливо, эксперт.

Впрочем, все тот же Сергей Куюн полагает, что если участники топливного рынка согласятся на меньшую маржу при реализации топлива, скачка цен вверх удастся избежать.