Понад 70 гривень за літр дизеля – якою буде ціна палива з новим курсом долара

Чи коштуватиме дизельне паливо більше 70 гривень — прогнози експертів

Після того, як у четвер, 21 липня, НБУ підняв офіційний курс долара до 36,56 грн, а готівкова валюта зросла ще більше, експерти попередили про можливе зростання цін на бензин і дизельне паливо. Навіть автогаз може зрости у ціні.

Директор у "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн прогнозував, що скраплений газ може стабілізуватися на ціні 30 грн за літр, дизпаливо коштуватиме 60-63 гривні, бензин у межах 55-57 гривень. При цьому на 10-12 гривень зросли оптові ціни на бензин та дизельне паливо.

Втім, на думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного палива може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.

"Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема, різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на пальне", — пояснив ймовірність стрибка цін на пальне, експерт.

Втім, той самий Сергій Куюн вважає, що якщо учасники паливного ринку погодяться на меншу маржу при реалізації палива, стрибка цін вгору вдасться уникнути.