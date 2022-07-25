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Понад 70 гривень за літр дизеля – якою буде ціна палива з новим курсом долара

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Микита Синицін Микита Синицін
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Дизелю прогнозують різке зростання ціни
Дизелю прогнозують різке зростання ціни

Чи коштуватиме дизельне паливо більше 70 гривень — прогнози експертів

Після того, як у четвер, 21 липня, НБУ підняв офіційний курс долара до 36,56 грн, а готівкова валюта зросла ще більше, експерти попередили про можливе зростання цін на бензин і дизельне паливо. Навіть автогаз може зрости у ціні.

Директор у "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн прогнозував, що скраплений газ може стабілізуватися на ціні 30 грн за літр, дизпаливо коштуватиме 60-63 гривні, бензин у межах 55-57 гривень. При цьому на 10-12 гривень зросли оптові ціни на бензин та дизельне паливо.

Втім, на думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного палива може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.

"Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема, різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на пальне", — пояснив ймовірність стрибка цін на пальне, експерт.

Втім, той самий Сергій Куюн вважає, що якщо учасники паливного ринку погодяться на меншу маржу при реалізації палива, стрибка цін вгору вдасться уникнути.

Теги:
#Паливо #АЗС #Дизельне паливо