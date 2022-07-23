За зміну курсу гривні заплатять українці: експерт назвав наслідки та терміни

Дефіцит бюджету хочуть закрити за рахунок девальвації гривні, що спричинить зростання цін для українців, вважає експерт

Вже з наступного тижня українці побачать нові ціни на заправках і на імпортні продукти в супермаркетах, причому вони можуть виявитися значно вищими за нинішні.

Так вважає директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, вважаючи, що безробіття зростатиме, гривня падатиме, дефіцит товарів наростатиме.

Причиною тому він бачить те, що НБУ офіційно "з гуркотом обвалив гривню відразу на 25% — до 36,6 грн за долар США, що стало сигналом для банків та "чорного ринку" негайно опустити готівковий курс нашої нацвалюти".

"Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема, різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на пальне, наприклад, аналітики консалтингової групи "А-95" вважають, що ціна дизеля зросте до 60-62 грн/літр, а 95-го бензину до 55-57 грн/літр. експертні прогнози про ціну 70+ грн за літр дизеля", — наголошує Олександр Гончаров.

Втім, експерти прогнозують, що ціни на пальне можуть і не зрости, а НБУ прогнозує зростання інфляції через зростання курсу долара лише на 2-3%.