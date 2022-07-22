Як зростання долара вплине на ціни – несподіваний прогноз Нацбанку

НБУ оголосив на скільки в Україні зростуть ціни до кінця року

На думку керівництва НБУ, зростання офіційного курсу долара до 36,56 грн не надто вплине на інфляцію та зростання цін в Україні. Ціни зростуть лише приблизно на 2-3%, заявив на брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, підвищення офіційного курсу на динаміку інфляції буде досить помірним, оскільки у кошику для розрахунку імпортні товари становлять приблизно третину. До того ж ціни на багато імпортних товарів і так високі за рахунок закладеної в них високої маржі між купівлею та продажем, що пояснюється курсом. Таким чином бізнес просто компенсуватиме зростання цін через курс за рахунок скорочення власної маржі.

Загалом у НБУ вважають, що підвищення курсу збільшить інфляцію в Україні всього на 2-3%, причому підвищення цін на паливо становитиме 0,6%-0,8% від цієї суми.

Також, на думку Сергія Ніколайчука, підвищення курсу долара вже призведе до зростання інфляції у 2022 році до 31%, таку цифру закладено у новий прогноз НБУ на цей рік.

Частково згодні з НБУ та експерти, які вважають, що зростання цін на паливо буде мінімальним, саме за рахунок того, що імпортери відмовляться від частини прибутку.