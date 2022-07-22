Как рост доллара повлияет на цены - неожиданный прогноз Нацбанка

НБУ объявил на сколько в Украине вырастут цены до конца года

По мнению руководства НБУ, рост официального курса доллара до 36,56 грн не слишком повлияет на инфляцию и рост цен в Украине. Цены вырастут всего примерно на 2-3%, заявил на брифинге заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, повышение официального курса на динамику инфляции будет достаточно умеренным, поскольку в корзине для расчета импортные товары составляют примерно треть. К тому же, цены на многие импортные товары и так высоки за счет заложенной в них высокой маржи между покупкой и продажей, что объясняется курсом. Таким образом бизнес просто будет компенсировать рост цен из-за курса за счет сокращения собственной маржи.

В целом же в НБУ считают, что повышение курса увеличит инфляцию в Украине на всего на 2-3%, причем повышение цен на топливо составит 0,6%-0,8% от этой суммы.

Также, по мнению Сергея Николайчука, повышение курса доллара уже приведет к росту инфляции в 2022 году до 31%, такая цифра заложена в новый прогноз НБУ на этот год.

Частично согласны с НБУ и эксперты, считающие что рост цен на топливо будет минимальным, как раз за счет того, что импортеры откажутся от части прибыли.