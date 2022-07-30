Цены на топливо изменились в опте и рознице – что происходит на топливном рынке

Изменения цен говорит о будущих изменениях на рынке

На оптовом рынке Украины наблюдается падение оптовых цен на все виды топлива, так бензин А-95 снизился на 5,5 грн/л — до 48,5 грн/л, дизельное топливо "просело" на 5,65 грн/л — до 48,75 грн/л, а автогаз на 3,25 грн – до 33-45 гривен за литр в зависимости от региона.

Об этом сообщает сайт enkorr.ua добавляя, что купить бензин можно от 40 гривен за литр низкого качества производства мини-НПЗ, до 50 гривен за литр более высокого качества.

Самый дешевый дизель можно приобрести в южных регионах Украины – в районе 45 гривен за литр в опте, чуть дороже, 47-49 гривен, придется отдать в западных областях и дороже всего, 48-52 гривны, в центре и в северных регионах Украины.

При этом автогаз продолжает дешеветь не только на оптовом рынке, но и в розницу на АЗС. Так, средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 22 по 29 июля) в сетях АЗС упала на 1,17 грн/л – до 29,22 гривен за 1 литр.

Эксперты с осторожностью относятся к прогнозу цен на топливо в Украине, многие считают, что цена бензина и дизеля в рознице может превысить 60, а то и 70 гривен за литр, особенно с учетом нового роста цен на нефть в мире.