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Чи буде паливо по 70 гривень – які фактори впливають на його ціну в Україні

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Микита Синицін Микита Синицін
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Ціна палива може становити від 50 до 70 гривень
Ціна палива може становити від 50 до 70 гривень

Ціна палива в Україні вкрай погано прогнозована через безліч факторів, що впливають на неї.

В останній тиждень липня, незважаючи на зростання офіційного курсу долара від НБУ, оптові ціни на пальне в Україні пішли вниз. Так, приблизно на 5-6 гривень за літр впала оптова ціна бензину та дизельного палива, а автогаз не тільки втратив понад 3 гривні в опті, а й поступився більш ніж гривнею в роздрібній ціні на АЗС.

На думку експертів, це сталося через профіцит палива на українському ринку – багато імпортерів ввезли його із запасом ще за старими цінами, в яких курс долара був лише 29,25 грн.

У той же час багато експертів прогнозують зростання палива після того, як ці запаси закінчаться і доведеться купувати паливо вже за новим курсом. Так, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін вважає, що бензин коштуватиме по 56-57 грн/літр, а дизпаливо під 65 грн.

За словами директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного палива може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.

Водночас директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук вважає, що ціна бензину та дизпалива може зрости, але навряд чи набагато, але точніше це буде зрозуміло у серпні.

Директор у "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн вважає, що різкого стрибка цін вдасться уникнути, якщо імпортери погодяться задовольнятися меншим прибутком, який вони закладають у ціну палива під час його продажу в Україні.

Тим часом у світі почала зростати ціна на нафту, що також може вплинути на вартість палива в Україні.

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#Бензин #Нафта #Паливо #АЗС #Ціни на бензин