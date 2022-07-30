Ціни на пальне змінилися в опті та в роздріб – що відбувається на паливному ринку

Зміни цін свідчать про майбутні зміни на ринку

На оптовому ринку України спостерігається падіння оптових цін на всі види палива, так бензин А-95 знизився на 5,5 грн/л — до 48,5 грн/л, дизельне паливо "просіло" на 5,65 грн/л — до 48 ,75 грн./л, а автогаз на 3,25 грн. – до 33-45 гривень за літр залежно від регіону.

Про це повідомляє сайт enkorr.ua, додаючи, що купити бензин можна від 40 гривень за літр низької якості виробництва міні-НПЗ, до 50 гривень за літр вищої якості.

Найдешевший дизель можна придбати у південних регіонах України – у районі 45 гривень за літр в опті, трохи дорожче, 47-49 гривень, доведеться віддати у західних областях та найдорожче, 48-52 гривні, у центрі та у північних регіонах України.

При цьому автогаз продовжує дешевшати не лише на оптовому ринку, а й у роздріб на АЗС. Так, середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 22 по 29 липня) у мережах АЗС впала на 1,17 грн/л – до 29,22 гривень за 1 літр.

Експерти з обережністю ставляться до прогнозу цін на пальне в Україні, багато хто вважає, що ціна бензину та дизеля в роздробі може перевищити 60, а то й 70 гривень за літр, особливо з урахуванням нового зростання цін на нафту у світі.