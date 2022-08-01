Как война изменила рынок бензина в Украине – украинцы остались без бензина, но это даже к лучшему

Из продажи в Украине исчезает бензин, но это хорошо утверждают эксперты

Топливный кризис, вспыхнувший в Украине весной из-за российской агрессии, принес автовладельцам даже две серьезные пользы, считают эксперты.

Об этом сайту "Апостроф" рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам еще до российского вторжения украинские трейдеры говорили о том, что пора отказаться от А-92, который является остатком советской системы нефтепродуктов и в Европе не производится уже лет пятнадцать. После же кризиса с топливом этот вопрос решился сам собой и теперь этой марки в продаже почти нет.

Другим плюсом Сергей Куюн назвал ощутимое уменьшение на рынке количества контрафактного бензина — так называемой "бодяги". Связывает он это с уничтожением российскими ракетами части мини-НПЗ, которые производили такой продукт.

"То есть теперь их негде производить, да к тому же, чтобы обеспечить нужное октановое число, на таких производствах широко использовали специальные присадки, которые завозились из россии. Сейчас, разумеется, такие поставки остановились", — пояснил эксперт.

Другой причиной, по которой поставщики снизили интерес к "бодяге", эксперт называет введенные на рынке горючего налоговые льготы.

"Главной целью трейдеров, занимавшихся подобным производством, было избегание налогов. А, поскольку сейчас подавляющая часть из них упразднена, то подобного рода сделки практически потеряли смысл", — убежден эксперт.

Тем временем на рынке сложилась непонятная сиутация с ценой на топливо – в опте оно падает в цене, а автогаз даже и в рознице, но есть немало факторов из-за которых цена топлива может резко вырасти.