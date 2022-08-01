Як війна змінила ринок бензину в Україні – українці залишилися без бензину, але це навіть на краще

З продажу в Україні зникає бензин, але це добре стверджують експерти

Паливна криза, яка спалахнула в Україні навесні через російську агресію, принесла автовласникам навіть дві серйозні користі, вважають експерти.

Про це сайту "Апостроф" розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами ще до російського вторгнення українські трейдери говорили про те, що настав час відмовитися від А-92, який є залишком радянської системи нафтопродуктів і в Європі не виробляється вже років п’ятнадцять. Після кризи з паливом це питання вирішилося саме собою і тепер цієї марки у продажу майже немає.

Іншим плюсом Сергій Куюн назвав відчутне зменшення на ринку кількості контрафактного бензину – так званої "бодяги". Він пов’язує це зі знищенням російськими ракетами частини міні-НПЗ, які виробляли такий продукт.

"Тобто тепер їх ніде виробляти, та й до того ж, щоб забезпечити потрібне октанове число, на таких виробництвах широко використовували спеціальні присадки, які завозилися з росії. Зараз, зрозуміло, такі поставки зупинилися", — пояснив експерт.

Іншою причиною, через яку постачальники знизили інтерес до "бодяги", експерт називає введені на ринку пального податкові пільги.

"Головною метою трейдерів, які займалися подібним виробництвом, було уникнення податків. А оскільки зараз переважна частина з них скасована, то подібні угоди практично втратили сенс", — переконаний експерт.

Тим часом на ринку склалася незрозуміла ситуація з ціною на паливо – в опті воно падає в ціні, а автогаз навіть у роздробі, але є чимало факторів, через які ціна палива може різко зрости.