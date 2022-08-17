Топливо пока дорожать не будет – нардепы не хотят возвращать акциз

Акциз депутаты не вернут — подешевеет ли топливо

В воскресенье, 14 августа, на сайте Верховной Рады Украины появился законопроект №7668, инициированный Кабинетом министров Украины, которым предлагается вернуть акцизы на топливо, отмененные в марте.

По мнению директора консалтинговой компании "Группа А-95" Сергея Куюна, документ оправдан необходимостью увеличить налоговые поступления во время войны и в целом являлся умеренным вариантом – всего 100 евро за тонну топлива. В итоге, благодаря падению рост цен на нефть в мире, можно было избежать роста цен на бензин, дизель и автогаз.

Тем не менее 16 августа Верховная Рада не поддержала включение законопроекта в повестку дня, по словам нардепа Ярослава Железняка, дважды провалив голосование. Это говорит о том, что в парламенте попросту нет голосов в поддержку закона.

В свою очередь, даже возможное принятие в будущем этого закона не грозит автовладельцам ростом цен на топливо.

Так, по словам директора по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, падение цен на нефть до 90 долларов за баррель, позволит избежать подорожания бензина на 3-3,5 гривны за литр, который мог случиться в случае возврата акциза.

"С учетом нехватки голосов в парламенте за возврат акциза, думаю в ближайшее время мы можем не ждать акциза в 100 евро", — констатирует Мельничук.

Но как не сложилось в будущем с ценой на бензин, можно сэкономить его уже сегодня, соблюдая экономный скоростной режим в 60-80 км в час.