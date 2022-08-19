Бонусы и скидки: как сети АЗС борются с переизбытком топлива на рынке

Сети АЗС изо всех сил стараются продать излишки топлива

На фоне продолжающегося падения цен на все виды топлива в Украине сети АЗС решили завлечь покупателей различными льготами и скидками.

Так, как сообщает сайт enkorr.ua сети автозаправочных станций повышают скидки на горючее и начисление бонусов за заправку, рекламируя эти нововведения через страницы компаний в Facebook и в сетевых приложениях.

В частности, в ОККО сообщили, что повышен Fishback на заправку. Теперь "за каждый литр клиент получит за бензин/ДП — 1 грн/л и за автогаз – 50 коп./л.

Предлагает своим клиентам до -2 грн/л на все виды горючего и сеть АЗС BVS. Однако скидки в сети дифференцированы:

от 10 л – 0,5 грн/л,

от 20 л – 1,00 грн/л,

от 30 л и больше – 1,5 грн/л.

Как отмечают в сети, есть дополнительная скидка за кофе или чай – 0,5 грн/л.

Акция действует с 17 по 23 августа для участников программы лояльности "Скидок" при сканировании мобильного приложения или карты.

Заправка клиентов со скидкой 1,50 грн/л любым видом горючего от 20 литров при покупке чая или кофе и в сети АЗС "Автотранс".

В настоящий момент импортом топлива в Украину занимаются свыше 350 компаний против 70 ранее, а объемы ввозимого ими топлива даже превышают потребности рынка. Также проваленная инициатива Кабмина о возврате акцизов продолжает влиять на рынок в сторону снижения цен на нем.