Цена на бензин снова поменялась – что происходит на топливном рынке

Тенденция на рынке продолжается вторую неделю

В Украине вторую неделю подряд наблюдается падение розничных цен на все виды топлива – бензин, дизельное топливо и автогаз. Цены на них снизились от 7 копеек до 1,2 гривен.

Об этом сообщает сайт enkorr.ua, по данным которого хотя и не все АЗС опустили цены, но в среднем падение налицо.

Так, средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 7 коп./л и составила 49,88 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 36 коп./л – до 50,90 грн/л, а дизельное топливо – на 0,78 грн/л до 53,52 грн/л.

При этом крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) на этой неделе удержала цены на прежнем уровне, поэтому бензин марки А-95 стоил 49,00 грн/л, премиальная марка А-95 — 49,50 грн/л и ГП — 53,00 грн/л.

На некоторых сетях АЗС одни типы топлива остались по прежней цене, а другие подешевели, так в сети "Нефтек" цена на бензин А-95 осталась без изменений (53,99 грн/л), А-95+ подорожал на 99 коп./л, а ДТ подешевело на 1 грн/л – до 55 грн/л.

Однако в целом большинство сетей АЗС снизили цену топлива от 7 копеек до 4 гривен на литре.

При этом в среднем на 1,2 гривны упала цена на автогаз, который теперь стоит 26,99 гривен за литр.

Однако, как долго еще будут падать цены на топливо неизвестно, ведь власти задумались о возврате налогов на топливо, отмененных весной, так что рост цен может составить от 3 до 10 гривен за каждый литр.