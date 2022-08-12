Возврат НДС и акциза на топливо – эксперт рассказал, как вырастут цены

В зависимости от выбранного варианта цены могут вырасти от 3 до порядка 10 гривен на каждом литре

В зависимости от модели возврата акциза и НДС цены на топливо в Украине могут вырасти на 3-10 гривен за каждый литр автогаза, бензина или дизельного топлива.

Такие подсчеты приводит в своей колонке для "Зеркала недели" директор консалтинговой компании "Группа А-95" Сергей Куюн.

По его словам, текущая ситуация с государственными финансами уже не оставляет пространства — нужно искать внутренние резервы, а топливные налоги — мощный источник наполнения бюджетов всех стран.

До войны "нефтяные" акцизы давали до 70 млрд грн или до 2,25 млрд евро в год (по прошлогоднему курсу). НДС на акциз – еще 0,45 млрд евро соответственно. Ставки были следующие: бензин – 213 евро/1000 л, ДТ – 139, сжиженный газ – 52 евро.

При этом эксперт указывает на то, что из-за войны потребление топлива снизилось с 12 миллионов тонн в год до примерно 7,2 млн тонн, а из-за падения курса гривны, чтобы собирать прежние суммы в долларах придется увеличивать цену на АЗС больше чем на 20%, то есть на 10-12 гривен.

Если власти хотят сохранить существующий уровень розничных цен на топливо, достаточно ввести акциз в 100 евро за тонну для бензина и 85 евро для автогаза, последний в таком случае вырастет в цене до 33,7 грн за литр вместо нынешних 27,5 грн, зато бензин и ДТ останутся без изменений. Поступления в госбюджет в таком случае достигнут 3,3 млрд грн в месяц.

Если же государство захочет получить с топлива столько же, сколько в 2021 году, тогда акциз нужно будет увеличивать до 200 евро за тонну бензина и дизеля и 170 евро для автогаза. В этом случае бензин подорожает в среднем на 4 гривны – до 55 гривен за литр, дизель на 3 – до 58 гривен, вырастет цена и газа.

При этом эксперт напоминает, что введенные налоги операторы рынка могут просто не пожелать платить и рекомендует повышать не НДС, а вернуть акцизы, которые взимать намного проще, делая это на границе или на производствах топлива.