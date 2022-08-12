Повернення ПДВ та акцизу на пальне – експерт розповів, як зростуть ціни

Залежно від обраного варіанта ціни можуть зрости від 3 до 10 гривень на кожному літрі.

Залежно від моделі повернення акцизу та ПДВ ціни на пальне в Україні можуть зрости на 3-10 гривень за кожен літр автогазу, бензину чи дизельного палива.

Такі підрахунки наводить у своїй колонці для "Дзеркала тижня" директор консалтингової компанії "Група А-95" Сергій Куюн.

За його словами, поточна ситуація з державними фінансами вже не залишає простору – треба шукати внутрішні резерви, а паливні податки – потужне джерело наповнення бюджетів усіх країн.

До війни "нафтові" акцизи давали до 70 млрд грн або до 2,25 млрд євро на рік (за торішнім курсом). ПДВ на акциз – ще 0,45 млрд. євро відповідно. Ставки були такі: бензин – 213 євро/1000 л, ДП – 139, скраплений газ – 52 євро.

При цьому експерт вказує на те, що через війну споживання палива знизилося з 12 мільйонів тонн на рік до приблизно 7,2 млн тонн, а через падіння курсу гривні, щоб збирати колишні суми в доларах, доведеться збільшувати ціну на АЗС більше ніж на 20%, тобто на 10–12 гривень.

Якщо влада хоче зберегти існуючий рівень роздрібних цін на паливо, достатньо ввести акциз у 100 євро за тонну для бензину та 85 євро для автогазу, останній у такому разі зросте в ціні до 33,7 грн за літр замість нинішніх 27,5 грн, натомість бензин та ДП залишаться без змін. Надходження до держбюджету у такому разі досягнуть 3,3 млрд грн на місяць.

Якщо ж держава захоче отримати з палива стільки ж, скільки 2021 року, тоді акциз потрібно буде збільшувати до 200 євро за тонну бензину та дизеля та 170 євро для автогазу. У цьому випадку бензин подорожчає в середньому на 4 гривні – до 55 гривень за літр, дизель на 3 – до 58 гривень, зросте ціна та газ.

При цьому експерт нагадує, що запроваджені податки оператори ринку можуть просто не побажати платити та рекомендує підвищувати не ПДВ, а повернути акцизи, які стягувати набагато простіше, роблячи це на кордоні чи виробництвах палива.