Данило Гетьманцев заявив, що ціна палива може зрости – що пропонує нардеп

Через дії влади паливо може зрости в ціні

З кожним днем дедалі більше падають ціни на пальне, так за перший тиждень серпня оптові ціни на бензин впали на 2 гривні, а дизельне паливо – на 3 гривні, а Верховна Рада може ухвалити рішення, яке ще вплине на ціну палива.

Так, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетьманцев вважає, що немає сенсу скасовувати податкові пільги на імпорт палива. Про це він заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україні".

"Скасування податків на паливо призвело до того, що на цьому заробили імпортери, які не знизили свої ціни на повну суму скасованого податку. Але якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це не імпортери заплатять, а за це заплатить споживач. Бо вони ( імпортери) переведуть це на плечі споживачів, і це також очевидно", — пояснив свою нинішню позицію Гетьманців.

Нардеп підкреслив, що це питання активно обговорюватиметься у ВР після надання Кабміном конкретної моделі повернення податку на пальне. Водночас він не виключив того, що податки таки доведеться повернути, оскільки "деякі непопулярні рішення доведеться ухвалити".

Раніше парламент відмінив усі податки на паливо.

За оцінками експертів, якщо податки все ж таки повернуть, ціни на пальне можуть зрости на 5-10 гривень на кожному літрі.