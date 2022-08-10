Даниил Гетманцев заявил, что цена топлива может вырасти – что предлагает нардеп

Из-за действий власти топливо может вырасти в цене

С каждым днем все сильнее падают цены на топливо, так за первую неделю августа оптовые цены на бензин упали на 2 гривны, а дизельное топливо – на 3 гривны, а Верховная Рада может принять решение, которое еще повлияет на цену топлива.

Так, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниил Гетманцев считает, что нет смысла отменять налоговые льготы на импорт топлива. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Отмена налогов на топливо привела к тому, что на этом заработали импортеры, не снизившие свои цены на полную сумму отмененного налога. Но если мы сейчас с вами восстановим эти налоги, за это не импортеры заплатят, а за это заплатит потребитель. Ибо они (импортеры) переведут это на плечи потребителей, и это тоже очевидно", — объяснил свою нынешнюю позицию Гетманцев.

Нардеп подчеркнул, что данный вопрос будет активно обсуждаться в ВР после предоставления Кабмином конкретной модели возврата налога на топливо. Вместе с тем он не исключил того, что налоги все-таки придется вернуть, так как "некоторые непопулярные решения придется принять".

Ранее парламент отменил налоги на топливо.

По оценкам экспертов если налоги все же вернут, цены на топливо могут вырасти на 5-10 гривен на каждом литре.