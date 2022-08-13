Ціна на бензин знову змінилася — що відбувається на паливному ринку

Тенденція на ринку триває другий тиждень

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається падіння роздрібних цін на всі види палива – бензин, дизельне паливо та автогаз. Ціни на них знизилися від 7 копійок до 1,2 гривні.

Про це повідомляє сайт enkorr.ua, за даними якого хоч і не всі АЗС опустили ціни, але в середньому падіння є.

Середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум подешевшав на 36 коп./л — до 50,90 грн/л, а дизельне паливо — На 0,78 грн/л до 53,52 грн/л.

При цьому найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) цього тижня утримала ціни на колишньому рівні, тому бензин марки А-95 коштував 49,00 грн/л., преміальна марка А-95 — 49,50 грн/л та ДП — 53,00 грн/л.

На деяких мережах АЗС одні типи палива залишилися за колишньою ціною, а інші подешевшали, так у мережі "Нафта" ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), А-95+ подорожчав на 99 коп./ л, а ДП подешевшало на 1 грн/л – до 55 грн/л.

Проте загалом більшість мереж АЗС знизили ціну палива від 7 копійок до 4 гривень на літрі.

При цьому в середньому на 1,2 гривні впала ціна на автогаз, який тепер коштує 26,99 гривні за літр.

Однак, як довго ще будуть падати ціни на паливо невідомо, адже влада задумалася про повернення податків на паливо, скасованих навесні, тож зростання цін може становити від 3 до 10 гривень за кожен літр.