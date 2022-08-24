Украине прогнозируют новый виток топливного кризиса – почему это может случиться

Проблемы с топливом в Украине могут повториться уже в сентябре

Управляющий партнер компании AIM GROUP Corporate Finance & Investment Advisory Павел Присяжнюк считает, что уже осенью в Украине может снова усугубиться ситуация с горючим.

Об этом эксперт заявил в интервью сайту OBOZREVATEL. Причиной этого он назвал изменение ситуации с потребностями в горючем в странах ЕС.

Присяжнюк прогнозирует, что с наступлением сезона сбора урожая дела будут обстоять хуже. Дело в том, что в странах ЕС потребление топлива в этот период возрастет. Для собственных нужд задействуют в Европе и подвижной железнодорожный состав компаний Евросоюза. Да и санкции, говорит Присяжнюк, дадут о себе знать.

Отказ от потребления российской нефти и переход на работу с альтернативными поставщиками приведут к задержке и ограничению объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах Евросоюза.

По словам Павла Присяжнюка стоит начать сотрудничество со Словакией, Австрией, Венгрией и странами Балтии. Важно также нарастить собственный парк бензовозов, а также сконцентрировать усилия на расширение партнерских взаимоотношений для увеличения парка железнодорожных цистерн на территории ЕС. Крайне важно предпринять конкретные шаги для расширения пропускной способности пунктов перевалки нефтепродуктов на ЖД-инфраструктуре, объясняет специалист.

Также Присяжнюк видит пути решения сложившейся топливной проблемы в Украине в наполнении дизелепровода с Венгрией в режиме реверсных поставок и в расширении сотрудничества по поставкам нефтепродуктов со странами Ближнего Востока и Персидского залива.

Пока же вопреки опасения эксперта в Украине наблюдается переизбыток топлива, так что сети АЗС в борьбе за потребителя предлагают автовладельцам все больше скидок и акций.