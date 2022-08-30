Союзник путіна в Європі вирішив відмовитися від російської нафти

Сербія готова закупити нафту в Іраку

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна готова відмовитися від російських енергоносіїв та здатна знайти їм заміну.

Як повідомляє Reuters, Вучич зазначив, що в його країні спостерігається досить стабільна фінансова ситуація, щоб обійтися без газу та нафти з росії.

Серед альтернативних джерел нафти назвав Ірак. Крім того, президент Сербії додав, що спробує поговорити з представниками Венесуели про постачання.

"Ми маємо заплатити ціну за війну на європейській землі", — сказав Вучич і додав, що його країна "не вимоглива" і готова взяти нафту звідки завгодно.

Напередодні стало відомо, що Сербія також готова купити газ в Азербайджану, а нафту у Китаю та Індонезії. Крім того, там планують збільшити експорт вугілля для забезпечення паливом своїх ТЕС, які виробляють близько 70% всієї електрики на потреби країни.

Сербія дуже завита від російських енергоносіїв, проте вона також шукає можливості вступити до ЄС, а тому з 1 листопада перестане отримувати російську нафту. Обмеження зокрема пов’язані із запровадженням нового пакету санкцій, який обмежить експорт російської нафти до країн Європейського союзу.

Як повідомлялося раніше, сфера, яку в росії вважали своєю основною зброєю проти решти світу – енергетика, обертається проти окупантів. Під санкційними ударами енергетична сфера рф зазнає збитків, а бюджет недораховується мільярдів доларів.