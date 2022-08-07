Відпрацьовуються гроші Кремля: військовий експерт розповів, чи є Угорщина загрозою для України

До заяв Віктора Орбана не варто ставитись серйозно, вважає Михайло Макарук.

До слів прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який потрапив у черговий скандал після заяви про те, що бойові дії в Україні можуть закінчитися тільки після переговорів американських і російських лідерів, не варто ставитись серйозно, оскільки вони нічого не означають, а сам угорський політик просто відпрацьовує гроші кремля.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук.

"Орбан – ніхто. Це лише шавка, яка відпрацьовує гроші Кремля вже не один рік. Намагаючись при цьому залишатися при владі. Не секрет, що й націоналістична угорська партія "Йоббік", відома проросійськими поглядами, також вибудована за російські гроші та газпромівські засіки" — сказав Макарук.

Він також звернув увагу на те, що за Орбана Угорщина має територіальні претензії абсолютно до всіх своїх сусідів.

"Просто один кгбшний дурник із Кремля знайшов іншого подібного дурника з Будапешта. Тож слова такого клоуна, як Орбан, можна сприймати як завгодно, тільки не серйозно", — резюмував спікер InformNapalm.

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Як повідомлялося, Орбан регулярно робить неоднозначні заяви. Так, нещодавно він заявив про необхідність змінювати підхід до санкцій проти росії.