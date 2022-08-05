Потрібні переговори рф та США: Орбан знову оскандалився заявою про війну в Україні

Угорщина продовжує займати дуже неоднозначну позицію щодо війни в Україні

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан потрапив у черговий скандал, пов’язаний із війною в Україні, майже відразу після неоднозначних заяв про необхідність змінювати підхід до санкцій проти росії. Тепер політик запевняє, що бойові дії в Україні можуть закінчитися лише після переговорів американських та російських лідерів, які знайдуть між собою можливість дійти компромісу та укласти мирну угоду.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на The Guardian. Такою гучною заявою Орбан відзначився під час виступу на саміті консервативної партії у Техасі, США.

За словами Орбана, сусідні з Україною країни, зокрема Угорщина, дуже потребують "сильних лідерів", які могли б дійти мирної угоди в цій війні. Нинішня стратегія більшості світових політиків, вважає він, є лише ескалацією ситуації і знижує будь-які шанси на мир.

"Без американо-російських переговорів світу в Україні ніколи не буде, — заявив Віктор Орбан . — Все більше і більше людей вмиратимуть і страждатимуть, а наша економіка опиниться на межі краху".

Насправді ж Віктор Орбан навряд чи піклується конкретно про Україну, намагаючись вирішити питання війни щодо нашої країни без участі її представників. Прем’єр Угорщини під час виступу згадав, що їхня держава надала притулок майже мільйону українців за час війни. Ймовірно, ця ситуація і пригнічує Орбана.

Серед іншого угорський політик заявив, що Європа нібито потребує сильної Америки, яка матиме відповідного лідера. Таким чином, він, фактично, м’яко натякнув на своє зневажливе ставлення до нинішнього президента Штатів Джо Байдена.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на заяву уряду Угорщини про неефективність санкцій проти росії відреагували у МЗС України. Спойлер — ні, відмовлятися від санкційного тиску ніхто не збирається.