"Порвали квитки та мовчать": в Угорщині українку з дитиною не пустили на літак, консульство не реагує

Українець хотів попросити допомогу у консула, але з цього нічого не вийшло

Після неприємного випадку з популярною українською телеведучою Раміною Есхакзай, яку угорські прикордонники не пропустили до України, працівники угорського аеропорту не пустили українку з дитиною на борт літака.

Про жахливу ситуацію розповів у Facebook брат постраждалої, юрист Михайло Білявський. Він повідомив, що під час реєстрації дитині відмовили у посадці на літак до Ізраїлю мотивуючи це тим, що потрібен закордонний паспорт, хоча фото дитини було вклеєно у закордонний паспорт матері.

Михайло зазначив, що працівники аеропорту просто порвали квитки, а надалі перестали спілкуватися із його сестрою Ніною. Жінка відразу почала дзвонити в консульство. Там спочатку не брали слухавку, а потім сказали, що це не їхня справа. Консул Любов Непоп (указ про її звільнення президент Володимир Зеленський підписав 9 липня — ред.) на дзвінок і листа взагалі не відповіла.

"Врешті решт мати з дитиною без грошей і без допомоги лишися самі по собі. Ніхто з працівників консульства не запропонував будь-яку підтримку", — зазначив Білявський.

Михайло також додав, що вже звернувся до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та народного депутата України від його рідної Чернігівщини Сергія Гривка з проханням якось вплинути на роботу консульства.

"Працівники консульства працюють не належно і своїм громадянам відмовляють в допомозі, тим самим залишаючи матір і дитину в небезпеці", — закінчив Михайло.

Михайло Білявський розповів про ситуацію зі своєю сестрою в Угорщині

Нагадаємо, влада Угорщини вважає, що ЄС зайняв неправильну позицію у війні росії проти України, адже санкції проти рф нібито неефективні. В Україні знайшли, що відповісти прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на цей випад.