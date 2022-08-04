"Порвали билеты и молчат": в Венгрии украинку с ребенком не пустили на самолет, консульство не реагирует

Украинец хотел попросить помощь у консула, но не тут-то было

После неприятного случая с популярной украинской телеведущей Раминой Эсхакзай, которую венгерские пограничники не пропустили в Украину, работники венгерского аэропорта не пустили украинку с ребенком на борт самолета.

Об ужасной ситуации рассказал в Facebook брат пострадавшей, юрист Михаил Билявский. Он сообщил, что при регистрации ребенку отказали в посадке на самолет в Израиль мотивируя это тем, что требуется загранпаспорт, хотя фото ребенка было вклеено в загранпаспорт матери.

Михаил отметил, что работники аэропорта просто порвали билеты, а в дальнейшем перестали общаться с его сестрой Ниной. Женщина тут же начала звонить в консульство. Там поначалу не брали трубку, а затем сказали, что это не их дело. Консул Любовь Непоп (указ об ее увольнении президент Владимир Зеленский подписал 9 июля — ред.) на звонок и письмо вообще не ответила.

"В конце концов мать с ребенком без денег и без помощи остались сами по себе. Никто из работников консульства не предложил какой-либо поддержки", — отметил Билявский.

Михаил также добавил, что уже обратился к Уполномоченного по правам человека Дмитрию Лубинцу, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе и народному депутату Украины от его родной Черниговщины Сергею Гривко с просьбой как-то повлиять на работу консульства.

"Работники консульства работают не должным образом и своим гражданам отказывают в помощи, тем самым оставляя мать и ребенка в опасности", — закончил Михаил.

Михаил Билявский рассказал о ситуации со своей сестрой в Венгрии

Напомним, власти Венгрии считают, что ЕС занял неправильную позицию в войне россии против Украины, ведь санкции против рф якобы неэффективны. В Украине нашли, что ответить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на этот выпад.