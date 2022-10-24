Кров залила басейн: як СРСР та Угорщина влаштували бійню на Олімпіаді (відео)

Матч з водного поло на Іграх-1956 не дограли

Наприкінці жовтня 1956 року демонстрація угорських студентів переросла у військове повстання проти уряду комуністів. Демократичні цінності перемогли б, але на допомогу комуністам поспішив Радянський Союз. Повстання придушили ціною неймовірних жертв. Тисячі угорських військових та мирних жителів загинули.

А в цей час на іншому кінці планети проходили Олімпійські ігри. І волею жереба у матчі з водного поло у Мельбурні-1956 мали зустрітися збірна Угорщини та збірна СРСР.

Угорські спортсмени люто ненавиділи радянський режим. З кожною секундою пристрасті розпалювалися у басейні. Почалося все зі словесних образ і переросло у бійку.

"Я погнався тоді за своїм кривдником, якби спіймав, задушив би і втопив, але він встиг втекти", — розповідав потім гравець радянської команди Петро Мшвеніерадзе.

Найбільше постраждав угорець Ервін Задор, якому розбили обличчя і кров струмком полилася у воду.

Поліція відводить Ервіна Задора з арени

Поліції довелося оточити басейн, щоб уникнути розправи вболівальників над радянськими спортсменами.

Матч так і не продовжили, збірній СРСР зарахували технічну поразку. А Угорщина виграла золоті медалі.

Після закінчення Олімпіади більше половини гравців збірної Угорщини не повернулися додому, а попросили політичного притулку на Заході.