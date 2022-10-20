Де відбудеться Олімпіада-2036? Серед кандидатів була Одеса

Країну-господарку Ігор назвуть до 2029 року

Міжнародний олімпійський комітет розпочав переговори з 10 країнами, які хочуть провести літню Олімпіаду-2036. Раніше МОК продовжив усунення російських та білоруських спортсменів.

Які саме країни готові прийняти Олімпійські ігри МОК чомусь замовчує, пише Inside the Games.

Рік тому навіть були розмови, щоб провести Ігри в Україні. Прийняти змагання могла б Одеса. Але в умовах війни цю ідею доведеться відкласти в довгу скриньку.

Раніше про можливі заявки на проведення Ігор-2036 повідомляли у Південній Кореї, Німеччині, Канаді, Єгипті, Мексиці, Індії, Індонезії, Великій Британії, Угорщині, Іспанії, Катарі та Туреччині.

Більшість із цих країн ніколи не проводили Олімпійські ігри. Більше того, Олімпіад ніколи не було на африканському континенті. А з огляду на принцип ротації шанси Єгипту значно збільшуються. Переможця мають назвати до 2029 року.

Нагадаємо, що Олімпіада-2016 була в Ріо-де-Жанейро (Південна Америка), Олімпіада-2020 пройшла в Токіо (Азія), далі: Париж-2024 (Європа), Лос-Анджелес-2028 (Північна Америка), Брісбен (Австралія).

До речі, що в інтернеті висміяли бажання Росії поїхати на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

А Україна вже виборола першу путівку на наступну Олімпіаду.